2014年，信義區夜店發生震驚社會的殺警案，法院自2019年陸續判決57人，分處13年至2個月不等刑期，但仍有15人未到案執行遭到通緝，經過警方不斷追緝，目前僅剩且3人未到案，而主嫌蕭叡鴻逃亡大陸多時，日前返台也隨即遭警方逮捕歸案。

2014年9月14日凌晨，富少曾威豪與女友劉芯彤在信義區夜店「SPARK」與安管人員發生衝突，劉隨後打電話找來蕭叡鴻要討回公道，蕭找了50多人到場助陣，因現場失控，台北市信義警分局刑警薛貞國獲報到場，不料卻遭蕭叡鴻在內共50多人以紅龍柱重擊頭部、身體等多處，圍毆致死，當時現場一干人等一哄而散。

震驚社會的2014年北市信義區夜店殺警案，1名刑警薛貞國遭50多人痛毆慘死。（圖／報系資料照）

殺警案引起社會譁然，警方也高度重視，案發後陸續將涉案人等逮捕到案，2019年3月27日，最高法院判決57名涉案人等有罪定讞，但事後有多名人等未到案執行，隨即遭發布通緝。警方指出，當時北市共計有15人未到案執行，遭發布通緝，北市警方也開始針對一干人等實施抓捕行動，直到2021年1月底共計查獲12人，另外尚有3人遭通緝尚未到案。

目前尚未到案的人共計3人，分別是遭判有期徒刑13年的許淳凱、10年6個月的李聿鈞以及1年4個月的李岳澤，警方不排除3人已經潛逃出境，亦或者留在台灣境內，也將全力追查3人下落逮捕歸案。

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(中時新聞網)