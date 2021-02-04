康嫌到案後供稱槍枝因充電燒毀已丟棄。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

康姓男子1月7日晚間7時32分，一時興起拿起玩具電動長槍，對準路口電杆上的監視器射BB彈，豈料該物為警方列管，警員網路查看畫面時，發現影像模糊，調出錄影資料，看見康男犯行，近日將他逮捕，依照毀損公物罪嫌函送台南地檢署並求償。

台南市康樂街一家檳榔店平時青少年聚集，32歲康嫌也是其中成員，他1月初時一時手賤，臨時起意拿起玩具電動長槍，瞄準路口1支電杆上的監視器開槍，1槍射壞鏡頭，沒想到他弄壞的竟是警用監視器。

第2警分局保民組警員2月初檢查檢視器畫面時，發現這組鏡頭反常模糊，進一步調閱錄影影像，發現康男開槍破壞鏡頭，認為他公然挑戰公權力，直接通報偵查隊偵辦。

康男就在檳榔店門口開槍，警方根據畫面上門討人，康嫌坦承犯案，並稱玩具電動槍近日因充電燒壞，已隨手丟棄，警方正追查槍枝下落。

警方表示，警用監視器1支造價約1萬元，如果只是鏡頭壞掉，可只換鏡頭，約2000元，還需要通知廠商評估，警方將康男依照毀損公物罪嫌函送地檢署偵辦。

台南市警2分局偵查隊新任隊長王宥薦甫上任，正值春節期間，警方逐一清查轄區黑道堂口，嚴密監控暴力分子蠢動。

(中時 )