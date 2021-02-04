日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗今天接受日媒採訪時說，要為自己昨天輕率發言表示歉意。森喜朗稍晚將接受記者採訪，預料將公開致歉。

至於森喜朗是否將請辭東奧組織委員會主席一職，日媒目前報導莫衷一是，預料將成外界關注焦點。

森喜朗昨天在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海外內批評森喜朗的聲浪升高。

日本共同社報導，森喜朗今天接受共同社記者採訪時說，「要為自己輕率的發言表示歉意」；他還說，自己的發言「完全無意蔑視女性」。

至於是否會請辭東奧組織委員會主席，森喜朗說，希望東奧能成功舉辦，「我必須負起責任」，對請辭表達否定看法。

不過，森喜朗稍早接受日本每日新聞採訪談到自己去留時說，雖然認為自己必須為東奧舉辦負起責任，但如果要求他請辭的聲音很強烈的話，「可能也不得不請辭」。

森喜朗說，昨天晚間新聞報導後，不僅老婆很生氣，到今天早上還被女兒及孫女罵。

時事通信社報導，東京都知事小池百合子談到此事時說，優秀的女性非常多，讓女性聲音有所發揮是理所當然的事。

(中央社)