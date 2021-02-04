外交部與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），已於1月11日簽署設處協議，並於15日展開初期運作，目前正逐步完成相關籌備作業。消息一出後，網友好奇詢問「這國家在哪裡啊」，連聽都沒聽過。

我外交部今（4）日發布新聞稿指出，與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那設立「台灣辦公室」。如果蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照本協議對等互惠原則設立辦公室，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。

我國已在南美洲蓋亞那設立「台灣辦公室」。圖為蓋亞那合作共和國國旗。（圖／摘自外交部網站）

我外交再有突破，不過網友卻相當納悶，紛紛詢問這國家在哪裡，連聽都沒聽過，懷疑又是在大內宣，怎麼不提蔡英文任內斷交多少國家，又花了多少錢？另有人說，「看來重點是產油國有很多礦物資源的樣子｣，並指出蓋亞那早與大陸建交。

不過，因有開放美國萊豬卻什麼都沒換的慘痛經驗，對於此次在蓋亞那設立「台灣辦公室」，也有網友好奇表示「想知道代價」、「台灣又要幫做什麼事？有拿什麼換嗎？」，另有人酸說「吃萊豬原來換到這個，讚讚讚」。

網友紛紛問蓋亞那在哪裡？這次台灣有拿什麼換嗎？（圖／摘自PTT）

資料顯示，蓋亞那位於南美洲的東北部，人口數約為78萬人，礦產及石油資源豐富，首都喬治城也是加勒比海共同體（CARICOM）的秘書處所在地。2019年之國家生產毛額（GDP）約為68億美金，國民平均所得為6609美元。蓋國2019年經濟成長率為5.35%，位居全球第三，表現亮眼；據IMF統計，蓋國2020年的預估經濟成長率更可達26.2%。

(中時新聞網)