華為創辦人任正非的小女兒姚安娜上月宣布進軍演藝圈成為藝人，但頂著超狂身家的她一出道就引來許多傳言，有人指她拿的不是大陸護照，還有人說她霸凌同學、私下用繁體字，都被本人和身邊同學一一戳破。最近任正非受訪強調尊重每個孩子的興趣，小女兒出道後，他才知道當藝人辛酸血淚，自己只有全力支持，不想干涉。

華為公司總裁、CEO任正非擁有百億身家，傳聞他有3個小孩，大女兒和大兒子孟晚舟、孟平是和前妻孟軍所生，姚安娜則是和二婚妻子姚凌所生。上月姚安娜擺脫豪門標籤，宣布簽進「天浩盛世」出道當藝人，網上狂傳姚安娜是美國籍，她受訪時不迴避爭議問題，直說：「其實我只有大學的三年半在美國住過，我是在雲南昆明出生的，土生土長的中國人，我是中國護照、中國戶口、中國身分證」。

任正非受訪，強調尊重孩子自然發展。（圖／達志影像）

含著金湯匙出生的姚安娜，主修計算機科學和統計學，還曾在波士頓科技公司實習，今年剛從哈佛大學畢業。近期又出現一名自稱是哈佛校友的蒲孟如錄影片爆料，稱姚安娜霸凌家境不好的大陸學生，害對方退學，又說她原本中文不好，大三時中文才變好，朋友圈發的都是繁體字，姚安娜的學長則說爆料不實，怎麼可能本來不懂中文，才過2年就進步神速、發繁體字，又強調學校裡每年每屆都會有人休學，「但據我所知沒有人是因為安娜的」。

昨(9日)《南華早報》訪問到姚安娜父親任正非，問小女兒的發展跟其他小孩不同，「做為父親，您個人對哪條道路更滿意？」任正非說每個孩子喜好不同，「我們父母怎麼能左右呢？小孩想走什麼路就走什麼路，她喜歡就行」，並表示心疼姚安娜受苦，「自從她從事這個行業以後，我才知道當藝人真是苦，但是她自己無怨無悔，父母也不想去干預她。」

(中時新聞網)