上緯新能源（SRE）4日表示，隨公司相關計畫陸續進行，帶動內外部人力需求，現階段盤點出近五十個、涵蓋各層級與背景職缺，將率先於農曆年前鳴響擴大徵才。

上緯新能源指出，這次釋出的職缺，包括了案場建置設計、機電工程、海事作業、財務規劃、政府審批、運營維護、到行政協調等範疇；這個舉動背後的涵義，一方面反映出台灣可再生能源市場的投資活絡，另方面亦充分展現了企業本身在胃納人才時的多元包容特質。

上緯新能源（SRE）執行長林雍堯指出，上緯新能源身為國內離岸風力發電標竿開發商，企業願景是成為亞洲地區可再生能源的領導廠商，因此在人才招募和培育上，不論從經濟或社會層面而言，都具有指標性意義。上緯新能源致力於提供開放且優良的工作環境，有信心能夠吸引優秀且有志人士加入團隊，為推動凸顯台灣特色的離岸風力發電產業、以及促成相關知識與技術真正扎根本地而共同努力。

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