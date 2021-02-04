由民主黨控制的美國國會周三推進一項舉措，以便在沒有共和黨支持的情況下通過拜登總統的1.9兆美元新冠紓困方案，而白宮則表示對該計畫的一項關鍵內容將保持彈性。

拜登告訴民主黨人，他將考慮收緊對1400美元支票請領資格的限制，不過他也表示不會在這項支付金額上做出讓步。拜登此舉可能縮小其龐大支出計畫與共和黨提議之6000億美元方案之間的差距。

拜登此前已承諾，若有可能，會與共和黨人合作，但另一方面他仍敦促由民主黨掌控的國會，在現有救濟措施於3月到期前盡快採取行動。

眾議院周三批准一項預算計畫，必要時可以在不需要任何共和黨人支持下通過新一輪紓困案。參議院則尚未對該預算計畫進行表決。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，這項預算計畫並不會使兩黨合作成為不可能的任務，但民主黨必須能在必要時自行採取行動，「我們必須確保可動用所有可用的選項。」

共和黨議員羅姆尼（Mitt Romney）表示，如果拜登修改計畫，可能贏得部分兩黨支持；如果他不做任何改變，「我預測將沒有一個共和黨人會支持這個1.9兆美元方案。」民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周三在白宮與拜登會面後則表示，其政黨不願意縮減拜登的方案。

(時報資訊)