摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，封關前加權指數持續在高檔量縮整理，現階段多數法人都已離場，由於台股上周提前釋放賣壓，充分反應年假期間風險，後續再破底機率不高，加上本周大盤在大量區15,700點上下來回震盪，將前高賣壓有效消化，有助台股年後直接往上攻。
盤面相對強勢的族群為生技醫療類股，主因市場對於連假期間疫情可能發生變化的預期心理，買盤偏向避險作用，不建議一般投資人特別去追高。
個股方面，本周納入投資組合的華興，股價3日出量反彈後，遇前高賣壓稍作震盪，持續補量上攻有望從底部反轉
(工商 )
摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，封關前加權指數持續在高檔量縮整理，現階段多數法人都已離場，由於台股上周提前釋放賣壓，充分反應年假期間風險，後續再破底機率不高，加上本周大盤在大量區15,700點上下來回震盪，將前高賣壓有效消化，有助台股年後直接往上攻。
盤面相對強勢的族群為生技醫療類股，主因市場對於連假期間疫情可能發生變化的預期心理，買盤偏向避險作用，不建議一般投資人特別去追高。
個股方面，本周納入投資組合的華興，股價3日出量反彈後，遇前高賣壓稍作震盪，持續補量上攻有望從底部反轉
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