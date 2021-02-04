看好越南在全球紡纖供應鏈的地位日益重要，以及未來在東南亞地區的發展前景，新纖（1409）加速、擴大在越南市場的布局；4日，新纖與越南油電集團（PVN）簽訂擴大合作意向書，未來，雙方合作範圍，將從原本的聚酯加工絲（DTY），延伸到上游的POY（聚酯原絲）和PSF（聚酯短纖維），更將向外拓展到非紡織的PET瓶用聚酯切片和工程塑膠等更多領域。

新纖董事長吳東昇表示，前進越南，新纖只是集團的前鋒部隊，接下來，集團內包括保險、百貨、壽險等，都可能透過與PVN集團的合作，搶進越南市場。

新纖是在2019年的12月，和越南最大的國營事業、越南油氣集團PVN子公司VINPOLY聚酯化纖公司，首次簽定合作意向書（MOU），雙方將會分工合作，VNPOLY提供機台設備、人員、生產，新纖則是技術導入、行銷開拓通路，以及全球品牌廠的關係建立及推動。

吳東昇指出，新纖2019與VNPOLY合作，主要是利用VNPOLY在越南閒置的加工絲產能，縮減新纖在越南布局的時間與投資成本，加快在當地市場深根的時程。

新纖總經理羅時銓指出，比起其它企業傳統的海外布局模式，從找土地蓋廠、買設備到招工，動輒要花2-3年；新纖透過與VNPOLY合作，只花短短半年產能就到位。

據了解，新纖與VNPOLY的合作進度，202年底，已啟動15條機台生產線，近期更已提高到18條，預計2021年中，27條產線就會全開。

新纖指出，目前越南廠的加工絲產線，原料POY都是從台灣運過去，未來，新纖將把POY機台改造後搬過去，直接在當地生產，就近供應，預期，2022年底應可實踐。

而昨日與PVN的簽約，主要為深化雙方的合作關係，新纖指出，4日簽約的對象是從先前的越南油氣集團PVN子公司VINPOLY聚酯化纖公司，提升到越南油氣集團PVN，合作層次拉高到「集團對集團」，未來的合作項目更因此可擴大到其他營項、產業，可有許多無限的空間。

(工商 )