HAPPY GO即日起推出新春遊戲濾鏡「HAPPY GO出國趣」，遊戲中接紅包不僅象徵牛年財源滾滾，還能秒飛日本、法國和埃及打卡留念，輕鬆拍出最牛開運拜年照，更有機會獲得HAPPY GO點數8888點，讓偽出國夢想成真！

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，今年全民持續防疫，零接觸拜年正夯，因此HAPPY GO也發揮創意推出年節感十足的新春遊戲濾鏡，透過手機開啟連結即可搭飛機出遊。遊戲中藉由操控吉祥物點點駕駛的飛機領取紅包累積里程數，依照積分可飛抵日本、法國、埃及等國家，最後還可拍照發布於限時動態或塗鴉牆分享給親友。

今年農曆春節與西洋情人節重疊，不少人透過網路採購年貨與情人節商品，HAPPY GO攜手遠傳friDay購物即日起至28日推出新春加碼抽福袋活動，單筆消費達3000元，有機會抽最高300點，全站「Happy牛Year年貨大街」享美味年菜、伴手禮盒、開運好物等3折起，7日前滿5000元再抽Panasonic國際牌高效型除溼機。

此外，HAPPY GO也推出2021走春限定路線，28日前到台中出遊，於任一HAPPY GO合作店家消費累點，單筆滿200元，累計達4次即享福袋抽獎機會，最高可獲得點數1000點；使用HAPPY GO Pay單筆消費滿2000元並成功累點，再享點數抽獎機會，有機會獲得200點；農曆年前HAPPY GO App加碼回饋卡友打卡得點數，明（5日）起至9日到合作特店打卡且不限消費金額可獲得10點，象徵迎接牛年十全十美。

(中時 )