警方獲報到場追問康男，康男幾番說詞前後不一，遭警方識破是詐騙集團車手。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林警分局長謝錫釗(中)、偵查隊長鐘振邦（左）頒發感謝狀與獎金感謝機警行員協助攔阻詐騙集團。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林警分局長謝錫釗(左)、偵查隊長鐘振邦（右）頒發感謝狀與獎金感謝機警行員協助攔阻詐騙集團。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化22歲康姓男子加入詐騙集團當車手，沒想到提供人頭帳戶，第一次臨櫃提領百萬現款就引發銀行員起疑，遭警方趕到逮捕；他起先瞎扯家中工廠營運出問題需要錢，最後才坦承無業又與大9歲的女友分手，為了14萬元分手費才鋌而走險。

康男3日傍晚5點多，前往員林郵局臨櫃要領出160萬元現金，但經辦郵局行員卻發現，康男帳戶中原本只有80多萬，前幾天突然又匯入187萬元；行員起疑追問，康男解釋「投資有賺錢」但行員仍覺得不合理報警。

眼見警方趕到現場，康男先是辯稱家中工廠營運出問題急需用錢，是叔叔叫他來提款；沒多久又改口自稱投資虛擬貨幣獲利，說詞前後不一，慘遭警方識破，最後警方當場戳破，「世界上哪有這麼好康的事情，你跟我說實話。」他才坦承自己是車手。

康男表示，出借帳戶時已先拿到5000元，每周還可固定在分得1萬元不法獲利，嚐到田頭的他，在上手慫恿下自己也下去當車手，沒想到第一次領款就被警察抓包。他向警方供稱，跟女友交往卻因個性不合鬧分手，兩人相差9歲，女友年紀比他大、脾氣不好，因為女友曾為他懷孕、墮胎，要求14萬分手費，才會當車手籌錢。警方訊後依詐欺、洗錢等罪嫌，將他移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )