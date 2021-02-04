頭條開講

中廣董事長趙少康重返國民黨，並將參選黨主席。民進黨秘書長林錫耀提醒中廣司法案件，趙少康反嗆「如果我將來當選總統，我會叫華視退出52台，把52台還給中天」。國民黨立委許淑華表示，民進黨這幾天出手這麼猛烈，代表有點慌了。

中廣董事長趙少康重返國民黨，並與高雄市前市長韓國瑜結盟。有媒體披露牽線人是韓國瑜的女兒韓冰及許淑華。趙少康質疑，此事被提前曝光，他覺得國民黨有內奸。

許淑華在中天政論節目《頭條開講》中表示，如同趙少康已經講的，不管司法院，都是他們所掌握，指暴露趙少康自己回到國民黨之後，可以替他的三中案解套。許淑華認為這個東西太牽強了，因為一碼歸一碼。

許淑華指出，民進黨這幾天出手這麼猛烈，如果趙少康未來參選黨主席，他們可能一時沒辦法因應。趙少康這幾天出來之後，確實引起很多泛藍支持者的迴響，包括他提到若有機會2024年當選總統，他會把52台還給中天。

許淑華判斷指出，趙少康在媒體這麼久、這麼了解台灣政治脈絡，而且他對媒體的新聞性、如何下標、今天講什麼話，會成為今天媒體的重點。他每一句話，都非常精準，所以民進黨會很害怕，未來不管他選黨主席，或者是從哪一個角度去給國民黨建議，有這樣的人回到國民黨，會對民進黨形成很大的壓力，所以民進黨這幾天有點慌了。

(中時新聞網)