新北市汐止凌晨3點多發生一起鋪路工人遭鏟裝機壓死意外。汐止康寧路凌晨進行路面刨鋪工程時，鏟裝機駕駛未注意後方還有一名簡姓工人在施工，直接將簡男活活壓過，未料駕駛看到壓到不明物體，又往前進，導致簡男被來回輾壓兩次，送醫搶救後不治。

汐止康寧街凌晨施工時，發生工人遭鏟裝車輾斃意外。（王揚傑/翻攝）

汐止鋪路意外，鏟裝機倒車後方工人遭來回輾壓慘死。（翻攝汐止分局臉書粉)

據了解，凌晨包商在進行道路刨鋪工程時，現場雖然有進行管制，但是現場施工的人員相當少，鏟裝機駕駛倒車時，當時一名簡姓同事背對著走在鏟裝車後方，駕駛也未注意後方有人，倒車時直接將簡男輾壓過去。

但駕駛發現好像撞到東西，又直接將鏟裝車往前開，導致被壓在車下的簡男又被輾壓一次。現場同仁當場看到後，直接將簡男拉出，請求救護車送往三總醫院急救，但仍然不治。

由於現場還有其他施工工人在場，但卻未注意到同事施工動態。汐止分局獲報後，隨即將肇事駕駛與現場負責人帶回偵訊，訊後將駕駛等人依過失致死罪嫌移送偵辦。

(中時新聞網)