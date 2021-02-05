譜瑞-KY(4966)去年每股大賺44.86元，法說針對今年持續釋出正面訊息，有4家外資調升其目標價，最高上看1600元。

譜瑞-KY累計2020年合併營收為美金5.18億元，年增加35.67%，營業毛利為美金2.28億元，營業利益則為美金1.25億元，全年稅後淨利為美金1.18億元，每股稅後盈餘為美金1.52元、折合新台幣44.86元。

美系外資表示，以美元計算，譜瑞-KY第一季營收落在季減6%至季增3.4%，呈現淡季不淡，優於市場預期，譜瑞-KY認為第一季PC需求仍然強勁，高於傳統季節性，所有產品線都將強大，但最高 增長來自SIPI驅動器IC和高速接口，但相比對於同業，如瑞昱(2379)、聯詠(3034)，譜瑞-KY的第一季財測仍舊略顯保守，特別是考慮到其在去年第四季度有足夠的庫存。

展望2021年，美系外資表示，譜瑞-KY並未看到疲軟的跡象，數據中心業務持續回暖，能見度可能至少有「幾個季度」，對PC、平板電腦和顯示器的總體需求仍然保持健康，基於根據客戶的反饋，譜瑞-KY預計2021年PC需求將非常強勁，驅動器IC和T-con也將保持強勁，高速接口也將成長至用於數據中心的PCIe Gen4，將譜瑞-KY目標價由1500元調升到1555元、給予加碼評等。

另一家美系外資重申「中性」評級，新目標價為新台幣1,300元，儘管受到晶圓產能的輕微影響，但譜瑞-KY去年第4季度業績大致上在期望之內，展望未來，第一季度的運營在居家辦公、遠距教學的帶動下，將可望優於傳統淡季，故重申譜瑞-KY中性平等、目標價1300元。

日系外資表示，譜瑞-KY去年第四季營收達到財測高標，對於首季財測也優於市場預期，譜瑞-KY認為目前沒有看到任何類型的PC需求疲軟，並且訂單大於可以拿到的晶圓產能，居家辦公、遠距教學的浪潮恐會一路延續到上半年，另外，PCIe Gen4的興起可能會提高譜瑞-KY的盈利能力，將譜瑞-KY目標價由1320元調升到1500元、維持買進評等。

亞系外資表示，譜瑞-KY維持對PC個人電腦需求的正面預期，且看好其T-con和SIPI在2021年持續成長，MiniLED蘋果Macbook的T-con在2021~2022年也將推動譜瑞-KY的ASP強勁增長，另外，預計PCIe Gen4重定時器的營收貢獻將在2021年增加，營收占比貢上看5%，到2022年將上升至14%，譜瑞-KY也會在2021年推出更多USB 4產品，總體而言，產品結構朝高階發展也將帶動利潤率進一步擴大，針對晶圓代工價格上漲，譜瑞-KY也會適度和客戶溝通，故將譜瑞-KY目標價由1400元調升到1600元、維持買進評等。

(時報資訊)