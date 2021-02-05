中廣董事長趙少康5日接受媒體採訪表示，對當選後恢復中天新聞台是因為錯先在執政的民進黨。（鄭任南攝）

針對國家通訊傳播委員會（NCC）有意讓華視接手52台，中廣董事長趙少康昨受訪表示，如果他當選總統會叫華視退出52台、還給中天，遭到前立委黃國昌等人批評，總統可以幹這些事情嗎，這是濫權。對此，趙少康今回應，他只是矯正錯誤，難道不能矯正嗎？況且他只是假設，不一定要選，也還沒當選，這些人不去罵存在的事實，卻去罵假設問題，這是哪門子邏輯，根本是選擇性正義、選擇性雙標。

黃國昌昨在臉書指出，對於趙少康宣示「如果我將來當選總統，我會叫華視退出52台，把52台還給中天」非常有意見，質疑「把52台還給中天」是總統的職權嗎？總統可以幹這種事嗎？國民黨對於趙少康預告違法濫權的發言認同嗎？

趙少康今受訪時回應，大家覺得52台被幹掉合不合理，他只是矯正錯誤，難道不能矯正嗎？為什麼不去罵民進黨政府，卻要罵他？也不想想事情是從誰開始的，本來就不應該這樣的狀況。

趙少康說，去年有總統府密件流傳，內容提到找兩個委員要把中天幹掉，結果NCC的做法跟推測一模一樣，會把中天幹掉就把中天幹掉，會讓華視到52台就到52台，整個按照劇本在演，完全不管外界在不在乎，這樣合理嗎？如果當選總統把52台還給中天不應該嗎？

趙少康強調，他所提的還是假設問題，他還沒當選總統，也不見得一定要選，不去罵存在的事實，去罵假設問題，這是哪門子邏輯，這些人根本是選擇性正義、選擇性雙標，這議題就像照妖鏡，讓妖魔鬼怪、牛鬼蛇神都現身出來。

(中時 )