美國總統拜登今天重新定調美國重大外交政策，宣布終止支持沙烏地阿拉伯介入葉門內戰，並承諾美國將確保人道援助能送到葉門人民手中。

法新社報導，拜登今天針對外交事務發表就任總統後的第一場重要演說，不僅凍結了前總統川普打算從德國撤軍的計畫，也矢言採取強硬手段對付他口中來自中國和俄羅斯日益升高的極權威脅。

拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）上任2週，今天一同前往國務院，象徵美國在經過川普執政4年的動盪不安後，重新將重點放在外交事務上。

拜登對外交人員說：「美國回來了，外交回來了。」基於防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19），出席人士彼此都保持恰當距離。

拜登隨後在富麗堂皇的富蘭克林廳（Benjamin Franklin）發表演說。他表示，美國將終結支援盟國沙烏地阿拉伯在葉門的戰事，包括相關軍售。拜登形容這場戰爭「造成人道與戰略上的災難」。

拜登指派資深外交人員蘭德金（Timothy Lenderking）擔任美國駐葉門特使。拜登說，蘭德金會支持聯合國達成停火協議的努力，並力促葉門政府與「青年運動」（Huthi）叛亂分子之間恢復和談。「青年運動」掌控葉門多數地區，包括首都沙那（Sanaa）。

拜登表示，葉門人民飽經難以忍受的摧殘，美國將「確保人道援助能送到葉門人民手中」，還說「這場戰事必須結束」。

維權人士長期來一直在推動終結美國在葉門戰爭中提供的支援。葉門80%的人口完全仰仗援助維生，聯合國形容這是世界最嚴重的人道危機。

川普提供美國後勤援助，並銷售精確導引炸彈等武器給沙烏地阿拉伯，聲稱沙國替美國創造國防就業機會。

川普政府一向視伊朗什葉派教權政體為宿敵，而伊朗又是「青年運動」的盟友，因此川普政府將葉門戰事視為反擊伊朗的辦法。

拜登支持美國恢復以外交手段處理國際事務，並重新加入伊朗核協議，但值得注意的是，他在概述國際優先要務的演說中，僅迂迴地談到伊朗政府。

葉門高階政務官員阿森（Hamid Assem）希望拜登的計畫能終結長達6年的葉門戰事，這場戰爭已奪走數以萬計人命。

阿森向法新社表示：「拜登政府看到了葉門戰爭的沉重代價，以及美國聲譽因葉門人民慘遭殺害而受損。」

(中央社)