新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未看見盡頭，遠距工作與遠距教學的需求便持續存在。為了便利經常需要參與Google Meet線上會議的使用者，能夠在參與線上會議前準備就緒，Google Meet推出全新Green Room功能，協助使用者在會議開始前，能夠檢查各項相關設定，才不會在重要會議中因為搞不定軟體設定而出糗。

Google Workspace部落格近期發表文章指出，為了避免線上會議相關設定未能準備就緒而引發的各種尷尬情況，Google Meet將推出全新的Green Room功能，協助使用者在參與線上會議前，先檢查相關設定。Google指出，有時當你參加線上會議前，有可能會發生不小心將麥克風調成靜音、或是使用第二螢幕參與會議但是卻沒有接上耳機或是揚聲器，又或者可能遭遇麥克風品質不佳、麥克風聲音太大或是麥克風將背景噪音放得太大聲等情況。為了不讓類似情況發生在會議中，Google Meet的用戶將可藉由最新功能來進一步檢查及避免。

使用電腦版本Google Meet的用戶，未來一兩週內將可利用全新的「Check your audio and video」功能，在加入線上會議之前，先行檢查相關設定。點選之後便會啟動Green Room，讓你可以事先了解到聲音與影像傳送的品質，並且透過幫助中心來嘗試解決設定上的需求。

這項全新的Green Room功能預計將在未來兩個星期之內向Google Workspace Essentials、Business Starter、Business Standard、Business Plus、Enterprise Essentials、Enterprise Standard 和 Enterprise Plus，還有 G Suite Basic、Business、Education、Enterprise for Education 以及非營利組織的用戶提供。

(科技)