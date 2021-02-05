繼母公司中鋼（2002）3月內銷盤價續開高，中鴻（2014）今日開出3月內銷盤價也再開漲，內銷熱軋每噸漲700元，為連續第九個月調升產品單價。

中鋼1日開出3月內銷盤價，全面調漲熱軋、冷軋、電磁鋼片等相關鋼品價格，每公噸漲450元至2500元，平均漲幅2.5%。

中鴻熱軋主力鋼材仍落後國內流通行情，加上中鋼續漲，中鴻跟進，今日開出3月內銷盤價，全面開漲。熱軋及冷軋每噸再漲700元，內銷鍍鋅每噸漲500元。外銷部分，目前亞洲鋼廠多開平高盤，中鴻外銷盤本次亦開平高盤，每噸調漲0~25美元。

中鴻公司表示，目前歐洲鋼價高檔整理，美國鋼價續衝高，中國大陸及東南亞面臨春節因素略影響需求，但全球PMI保持擴張，預期下游產業需求仍穩定成長。

中鴻指出，目前原料價格高檔不墜，指標鋼廠也開平高盤，顯示鋼市緊缺格局不變；考量春節因素，在節前開盤，持續適度調漲產品價格並預留客戶之獲利空間。

第一季鋼價延續去年下半年以來之漲勢，且漲幅擴大。中鴻1月熱軋、冷軋及熱鍍鋅等大宗底材鋼品內銷價，每公噸大幅調漲1200~2500元，外銷價每公噸漲120~130美元外；2月內銷價漲勢加大，熱軋每公噸漲2600元、冷軋漲2800元、熱鍍鋅漲3000元，外銷價每公噸漲50~100美元。今日開出3月續漲，亦可望推升第一季業績動能。

(時報資訊)