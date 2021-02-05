台中市北區74歲陳姓老婦上個月出門運動後，忘了回家的路，台中市警二分局獲報，啟動尋人計劃，湊巧的是，有熱心民眾報警1名疑似婦人迷路在某社區大樓徘迴，警方將其帶回派出所，從警政系統查詢，成功聯繫上老婦的兒子，在農曆年前協助婦人返家團圓。

台中市警第二分局立人派出所說，接獲民眾報案，指稱北區中清路一段某社區大樓前有迷失婦人須警方協助。員警到場後，發現老婦神情茫然、十分無助，面對員警詢問僅能說出自己姓名及家中住址，不斷向員警致歉：「記憶力很不好，一直忘記。」

警方說，老婦人身上沒有證件及愛心手鍊，警方遂打算將其帶回所內安置，過程中老婦苦笑說：「別人不知道，會以為我犯什麼罪。」員警連忙安撫婦人情緒，解釋迷失並不是犯罪行為；返所後以警政系統查詢並比對相片，成功確認其身分為74歲陳姓老婦人。並查知陳婦的兒子到市警第五分局報請失蹤人口協尋，見到母親時，相當感謝。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，家中有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局(處)申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線(0800-056-789)，告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助。

(中時 )