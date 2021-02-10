台南市麻豆警分局麻豆派出所警員曾怡禎與施品豪深夜穿梭巷弄幫失智婦人找家。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

失智老婦深夜迷途，台南麻豆警穿梭巷弄幫尋家。

一名老婦4日凌晨1點多獨自出現在善化區牛墟，當地警方發現老婦以後，僅能問出老婦住家在台南市麻豆區，故將老婦載到麻豆派出所，警員曾怡禎及施品豪接手後，帶著老婦大街小巷找尋，竟然真的幫老婦找到家，即時讓老婦人回家休息。

77歲的老婦人不知何故深夜外出，連自己名字、居住地址、家人及電話等資料都無法回答。警員曾怡禎及施品豪先開車載老婦於麻豆區街道找尋，希望能喚起老婦記憶，尋找過程中，老婦人還說好一段時間沒有進食，並表示想要吃麵，員警也先去買湯麵讓老婦人止飢。

在與員警在聊天過程，老婦對自家地址只記得是8之8號，施品豪靈機一動遂詢問老婦人住家附近有什麼、環境如何，經過一番旁敲側擊，曾、施2人依據老婦陳述，3人下車徒步沿著一條又一條小巷確認，經過某巷弄時老婦突然大聲說「溫刀抵家抵家啦！」，仔細一看，門牌號碼就是老婦人說的「8之8號」。員警將湯麵交給老婦人，請她用完餐儘快休息，還細心叮嚀不可在深夜無故外出，否則後果不堪設想。

麻豆分局長邱顯良得知後立刻指示業務單位給予嘉獎鼓勵，獎勵曾怡禎與施品豪2人的善行義舉。邱分局長亦表示，員警對於轄區環境及特徵應本於職責確實掌握，本案中警員曾怡禎及施品豪等2員表現良好，在過年前深夜協助老婦人返家，讓其免受迷途之苦，為民服務殊值嘉許。

(中時 )