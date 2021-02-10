一名老婦4日凌晨1點多獨自出現在善化區牛墟，當地警方發現老婦以後，僅能問出老婦住家在台南市麻豆區，故將老婦載到麻豆派出所，警員曾怡禎及施品豪接手後，帶著老婦大街小巷找尋，竟然真的幫老婦找到家，即時讓老婦人回家休息。
77歲的老婦人不知何故深夜外出，連自己名字、居住地址、家人及電話等資料都無法回答。警員曾怡禎及施品豪先開車載老婦於麻豆區街道找尋，希望能喚起老婦記憶，尋找過程中，老婦人還說好一段時間沒有進食，並表示想要吃麵，員警也先去買湯麵讓老婦人止飢。
在與員警在聊天過程，老婦對自家地址只記得是8之8號，施品豪靈機一動遂詢問老婦人住家附近有什麼、環境如何，經過一番旁敲側擊，曾、施2人依據老婦陳述，3人下車徒步沿著一條又一條小巷確認，經過某巷弄時老婦突然大聲說「溫刀抵家抵家啦！」，仔細一看，門牌號碼就是老婦人說的「8之8號」。員警將湯麵交給老婦人，請她用完餐儘快休息，還細心叮嚀不可在深夜無故外出，否則後果不堪設想。
麻豆分局長邱顯良得知後立刻指示業務單位給予嘉獎鼓勵，獎勵曾怡禎與施品豪2人的善行義舉。邱分局長亦表示，員警對於轄區環境及特徵應本於職責確實掌握，本案中警員曾怡禎及施品豪等2員表現良好，在過年前深夜協助老婦人返家，讓其免受迷途之苦，為民服務殊值嘉許。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。