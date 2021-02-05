文化部長李永得5日參加台北雜誌年會，在紙本雜誌、電子版雜誌都免稅後，將推動採會員制的電子書刊飽讀計畫免稅，文化部已組成小組研究，找了國圖、財政部、業界、公會共同討論尋求共識，他有信心雜誌會員飽讀計畫可望免稅！
李永得表示，雜誌正面臨轉型問題，在數位跟實體之間取得平衡，包括數位之後，如何跨媒體、跨平台經營，電子書刊飽讀計畫也是一個新形態，業者在網路上不需要一本一本雜誌賣，而是由一個網站以會員制推出飽讀計畫，文化部樂觀其成，並已找財政部溝通，協助明確定義雜誌範圍，為業界爭取免稅。
(工商 )
文化部長李永得5日參加台北雜誌年會，在紙本雜誌、電子版雜誌都免稅後，將推動採會員制的電子書刊飽讀計畫免稅，文化部已組成小組研究，找了國圖、財政部、業界、公會共同討論尋求共識，他有信心雜誌會員飽讀計畫可望免稅！
李永得表示，雜誌正面臨轉型問題，在數位跟實體之間取得平衡，包括數位之後，如何跨媒體、跨平台經營，電子書刊飽讀計畫也是一個新形態，業者在網路上不需要一本一本雜誌賣，而是由一個網站以會員制推出飽讀計畫，文化部樂觀其成，並已找財政部溝通，協助明確定義雜誌範圍，為業界爭取免稅。
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