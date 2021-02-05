新北市土城區是微笑山線旅遊路線的一環，朝山步道、火燄山步道都是土城山線旅遊熱點，但朝山步道的砂岩石板鋪面長年磨損，止滑效果已消失殆盡，常有登山客在此滑跤，土城區公所屢次接獲民眾反映，但因總工程改善經費龐大，近期向內政部營建署爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」經費，區公所表示，經初步核定後有望向中央申請455萬元經費，待核定完成後就會進行規畫設計，預計10月前改善完成。

土城區公所表示，常有登山客反應有滑跤的狀況，雖然公所人員都有定期對步道做例行性維護，但因山區氣候較為潮濕，且步道鋪面長久未更新，磨損嚴重，止滑效果消失。原本計畫向內政部申請所有步道分期分段改善，但受限於計畫規範，目前僅提出修繕900公尺的朝山步道。

土城區公所說，朝山步道在1961年建造完成，為知名佛教僧侶「廣欽老和尚」的信眾親手打造，別具歷史、宗教意義，因此改善計畫會偏向止滑工法，盡量不破壞砂岩石板結構，目前預計將花700萬元修繕，內政部初步核定將補助65％經費，其餘245萬元由市府自籌，目前正待營建署正式函文核定，預計3到5月會著手規畫設計，預計10月前完工。

觀光旅遊局表示，市府已與公所會勘，將在3月底前完成茶香、賞螢、清溪3條步道的枕木換修、景觀台修復等維繕措施，目前也已向交通部觀光局提出微笑山線專案計畫，針對土城、樹林、三峽、鶯歌4區步道做整治，預計申請2000萬元經費改善，未來將在步道增設導覽圖說牌、打卡站等亮點設施。

(中時 )