中華電(2412)宣布，今(5)日起開賣Apple HomePod mini，是國內首家銷售HomePod mini的業者，搭配中華電5G資費，月租599元，就可以0元購得HomePod mini。
蘋果HomePod mini設計優美精巧，可搭配各款蘋果裝置，透過Siri智慧助理功能，輕鬆接聽iPhone上的來電、聆聽iPad上的音樂等；同時搭載智慧家庭控制與全新廣播系統，讓客戶享受便利的智慧生活。
HomePod mini搭配精采5G月繳599元資費，即能以0元帶回家(24個月租期)。HomePod mini今日起於中華電全台指定服務據點及網路門市領先開賣。
中華電是國內首家銷售iPhone的業者，也是目前擁有最多果粉的電信業者，同時銷售iPhone、Apple Watch、iPad、AirPods、AppleCare+行動裝置保險、iCloud儲存空間、蘋果帳單代付等服務，提供業界最完整Apple產品線，再次領先開賣HomePod mini，不負果迷期待。另，HomePod mini支援KKBOX服務，亦可透過AirPlay聆聽i聽聽、Hami書城、Hami Video等精采服務。
(時報資訊)
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