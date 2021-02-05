嘉義市長黃敏惠（左）由戴透明面罩防疫的玉皇宮工作人員噴酒精消毒手部。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠提醒東市場攤商加強防疫。（廖素慧攝）

疫情嚴峻，但春節採購潮已湧現，嘉義市長黃敏惠5日視察東市場、玉皇宮防疫現況，呼籲春節期間採買、拜廟務必全程戴口罩，全面加強防疫，若民眾沒有戴口罩，由現場巡察人員提供口罩，把口罩戴好戴滿過好年。

黃敏惠今天視察嘉義市東市場、安和街玉皇宮，向民眾拜早年，並呼籲民眾、商家、宮廟社團加強防疫，並致贈口罩給攤商使用，看到攤商主動掛出創意告示牌「一兆二兆，比不上載好口罩」，提醒消費者把口罩戴好戴滿，肯定店家用心防疫。

嘉義市政府建設處表示，春節期間自即日起至2月底，派員巡察東市場、文化路夜市宣導防疫，一發現民眾未戴口罩，將會提供口罩請民眾戴上好安心採購、逛街。

市府建設處表示，公有市場的攤商要全面戴口罩，每日加強攤位清潔、熟食攤加裝透明遮罩、市場公共區域每週全面清潔消毒1次、市場出入口設置酒精噴霧消毒瓶供民眾消毒、公廁提供肥皂洗手防疫，停止試吃。

市府民政處表示，城隍廟、九華山地藏庵、文財殿等人潮多的寺廟，規畫單一動線參拜，玉皇宮在除夕、天公生是人潮最多，工作人員頭戴透明面罩為民眾量體溫、乾洗手、噴酒精，實施人流管制，正殿同一時段容許20人參拜，筊杯、籤、籤詩櫃定時消毒。

另外，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表示，勞動部「安心即時上工」計畫延長至今年6月底，雲嘉南地區已核定7393個工作機會，幫助6703位民眾，上工率達9成，目前仍有690個職缺，有需求者可洽詢雲嘉南地區的就業中心。

(中時 )