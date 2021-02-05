全台便利商店遍佈，大小賣場邁向多元，讓民眾採買愈來愈方便。財訊傳媒董事長謝金河表示，過去全聯福利中心只算是便利商店的二軍，但這些年出現巨大的蛻變，令人驚艶，如果全聯是上市公司，股價可能出現很大的變化。

謝金河昨在臉書上發文指出，全台便利商店遍佈大街小巷，這些年統一超商、全家便利商店業務都蒸蒸日上，股價都是200元以上的高價股。過去全聯福利中心只算是便利商店的二軍，但這些年出現巨大的蛻變；從林敏雄引入徐重仁、謝健南團隊，全聯愈來愈茁壯，最近請來日本超市改造王西川隆逐一把門店重新裝修，更是令人驚艶，如果全聯是上市公司，股價可能出現很大的變化。

他並提到，他住家附近的全聯，前一陣子重新裝修，現在重新營業，他特別進到裡面瞧瞧，原來全聯的味道全改變了，不管是店內的動缐、貨架上的擺設，還有陳列的貨物，都令人刮目相看。

謝金河回憶，好多年前，他進入全聯走一圈，經常兩手空空又走出來，但徐重仁團隊進來後，貨架上的貨物愈來愈豐富，尤其是生鮮水果。全聯的香蕉開始標示產地，也打上品牌，像是屏東的糯米蕉，或者是有各種不同品牌，以及不同價格的雞蛋。

另外，來自全台的各種蔬菜，產地都標示很清楚，現在連進口水果，從哪裡來的，都標示很清楚。還有我們常常會買的牛奶、豆漿，全台各種品牌都陳列在上面，像是過去不太容易買到的初鹿鮮奶，現在在全聯都買得到。

謝金河強調，過去卅幾年，他從採訪國防部福利總處，看著全聯的蛻變，這次全聯大改造，印證了事在人為，用最好的人才，落實經營力，全聯在全台已超過一千家，這次的全能改造，很可能讓業績更加速成長，這是個好的示範！

(中時新聞網)