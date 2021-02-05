金門縣長楊鎮浯今（5）日馬不停蹄慰勉縣消防局和基層清潔隊員，感謝他們在春節期間堅守工作崗位，全力維護環境清潔和安全，讓鄉親可以放心過平安年。
楊鎮浯縣長致贈消防局加菜金，感謝全縣打火兄弟和協勤民力、志工平日水裡來、火裡去，執行各項救災救護工作的辛勞，在新春家戶團圓圍爐時，仍然堅守第一線工作崗位，為確保鄉親生命、財產安全，做出犧牲奉獻。
楊鎮浯也在縣環保局長楊建立的陪同下走訪各鄉鎮清潔隊，感謝環保英雄們全年無休，打造美麗、整潔的金門「海上公園」，希望鄉親在歲末團圓的時候，帶著微笑向穿梭大街小巷的他們說一聲：「辛苦了，謝謝你們!」
楊鎮浯也率同縣府社會處長董燊等人專程赴縣大同之家，致贈紅包和加菜金提前向入住的110位老人家和3名幼童賀節，祝福大家牛年行大運。
楊鎮浯提醒，目前疫情持續嚴峻，鄉親應做好各項防疫措施，大家團圓平安過好年。
(中時 )
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