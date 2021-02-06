美國論壇 Reddit的鄉民們不滿華爾街大鱷做空玩具通路商遊戲驛站（GameStop），決定集結散戶的力量與之抗衡，讓2020年股價僅有4元的GameStop，一路飆漲至483美元，鄉民們和小股東拿出幾百、幾千美元，確實有人靠著這波像瘋狗浪般狂漲的股票賺到了醫藥費或還清貸款，但最大的贏家「們」悶不吭聲賺走逾40億美元。

以個人股東來說，GameStop執行長謝曼（George Sherman）持有該公司股份的3.4%，約3.5億美元；美國線上寵物食品公司Chewy Inc.共同創辦人柯恩（Ryan Cohen）持股13%，成為最大受益股東；而專營汽車貸款的消費金融公司Credit Acceptance前執行長佛斯（Donald Foss）2020年以約1,200萬美元的價格購買GameStop的5%股票，最高時市值超過5億美元。

從公司方面來看，券商富達（Fidelity）、全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）都是GameStop的大股東，截至2020年底，貝萊德持有的GameStop股數是920萬股，當時市價僅為1.74億美元，上禮拜總值一度突破30億美元。而總部在紐約的Senvest Management在2020年10月買進360萬股GameStop，價值也翻1倍；美國最大的基金管理公司之一先鋒集團（The Vanguard Group）截至2020年7月持有8%的GameStop股份，現在總價值是當時的5倍。

後期進場的散戶，多半抱著「參戰」心態，像義勇軍一般地投入，就算有許多股價可能崩坍的警告，他們也不在意，在一月中之後，GameStop交易出現大量使用槓桿操作的現象，顯示有高手和散戶同時存在。2020年，民眾受制於新冠肺炎的疫情被困在家中，又拿到政府的補助，讓許多年輕人決定自己試試看，畢竟現在可以線上開戶，不需要依賴交易員，非常便利。根據JMP證券估算，2020年新開設的交易帳戶總計超過1000萬個。

散戶到底是贏是輸，要看他們進場時腦袋裡想的是「賺錢」還是「爭一口氣」，但華爾街顯然沒有輸。現在GameStop大跌，前高盛證券（Goldman Sachs）分析師達萊尼（Desmund Delaney）表示，只要時間拉得夠長，價格就應該反映實際的公司營運狀況，而那不會是每股300美元，令人感慨的是，散戶一擁而上的時候，通常也是股市泡沬化的訊號，法人底氣夠，散戶卻不見得能笑到最後。

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(中時新聞網)