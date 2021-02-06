市場預期經濟復甦將帶動石油需求轉強，加上石油輸出國家組織（OPEC）限制生產，帶動國際油價5日揚升至2020年1月以來收盤新高水準，布蘭特原油逼近每桶60美元大關，美國西德州原油周線大漲近9％。

倫敦布蘭特4月期油5日收盤揚升0.85％，收在每桶59.34美元，寫下2020年1月29日以來收盤新高水準，全周漲幅達7.8％。截至5日，布蘭特期油已連續6個交易日上漲，創下2020年6月5日止以來最長漲勢，當時油價連漲7日。

美國西德州中級原油3月期貨5日收盤勁升1.1％，報每桶56.85美元，創下2020年1月21日以來收盤新高紀錄。美國指標期油全周狂飆8.9％，寫下2020年10月以來最大周線升幅，原因之一是美國原油庫存下滑。

除了石油需求看俏，以及OPEC與俄羅斯等產油聯盟（OPEC+）控制產量外，德國商業銀行（Commerzbank）商品分析師韋恩伯格（Eugen Weinberg）指出，美國股市再創新高與經濟前景樂觀，皆推升油價上漲。

施耐德電機（Schneider Electric）分析師佛雷瑟（Robbie Fraser）在報告中指出，布蘭特原油正在測試60美元重要關卡，倘若成功，將是新冠肺炎重創油價後，布蘭特原油首次站上60美元價位。 萬達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）亦表示，OPEC+消除石油供給面的憂慮，且新冠肺炎疫苗問世為全球注入樂觀情緒，帶動布蘭特原油強彈至近60美元價位。

OPEC+在3日的集會維持產量政策不變，並在聲明稿表示樂觀預期2021年油價復甦。產油大國聯合減產協助油價由2020年的歷史低點強勁反彈。

CMC Maekets首席市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）指出，OPEC+的紀律有助支撐油價。

沙烏地阿拉伯同意在2月與3月每日額外減產100萬桶，然而WTRG能源分析師威廉斯（James Williams）警告，若布蘭特原油站上60美元，沙國可能輕易讓這些石油重返市場。

(工商 )