愈來愈多人主動選擇單身，並且在過程中發現，單身的真正意義，不是「只剩自己一個人」，而是渴望自己能夠：成為真我，重視自我表達，而且獨立自主。

「自婚」(self-marriage)，也就是「和自己結婚」，是一個很先進的概念，也是一個十分新潮的趨勢，可以讓我們重新認識單身的意義與價值。

聊單身話題，並不需要排除已婚者，因為誰能保證現在有伴的人，多久之後會變回單身？即使是目前擁有婚姻的幸福伴侶，人生走到最後，也必須面對只剩一個人的現實，所以無論你是單身、或有伴侶，都應該一起來關切。

由商周出版的《單身年代》這本書揭開一個事實：在這個世界上，單身的人其實比你想像的還多！根據統計，單身占人口半數的時代，即將來臨！未來美國的新生兒，每四個就有一個會終生單身；中國的「單人家戶」比例在二十年內翻升三倍。

在京都有旅行社推出鎖定單身人士，為期兩天的自婚套裝行程，要價將近兩千五百元美金，包含禮服、捧花、妝髮設計、豪華轎車接送，以及一本紀念相冊。這類型的服務，也正在美國、東亞和歐洲，逐漸風行。

「自婚」，不只是一個儀式，而是要傳達一個很基本，卻也很核心的價值，也就是，單身的真正意義，不是「只剩自己一個人」，而是要從「對某人負責」轉變為「自我獨立」，從「服從指令」轉變為「自我表達」。愈來愈多的單身人士，渴望自己能夠：成為真我，重視自我表達，而且獨立自主。

結婚只是怕老後孤單

有一則小故事，主角是一位被家人遺棄，而獨自留在村莊裡的老太太。她的家人留給她幾隻昆蟲，用來在寒冷的冬天果腹，不過老太太，很同情昆蟲，寧願自己先餓死，也不願意傷害牠們。

不久之後，一隻狐狸走進她的小屋，轉眼間就把老太太咬得皮開肉綻。不過令人難以置信的是，被狐狸攻擊後，老太太不但沒有受傷，而且原本老化的皮膚，居然脫落，長出全新的年輕肌膚。顯然，是昆蟲把狐狸召喚過來，讓老太太可以重返純青春。因此，她有了新朋友為伴，搬離原來的地方，開始全新的人生。

這一則聽起來很感人的故事裡，卻透露著一個人老之將至的淒涼，讓我們對孤單的晚年，感受到一種深沉的恐懼。

根據研究顯示，多數人結婚的理由，並不是基於婚姻的正面吸引力，而是擔心獨自老去，害怕臨死時，沒有人守著，所以才要踏入婚姻。但很不妙的是，有更多的研究顯示：婚姻，並不是逃避老年孤單的好方法。

明明身處在婚姻中，依然感到非常孤單的人，比例高到令人驚訝。反而是長期維持單身的人，比較能適應老年獨自生活。

建立單身的正面觀感

但其實這個社會，對單身充滿歧視。大家比較常認為已婚的人成熟、幸福快樂、和善、有愛心且誠實；相反地，單身人士給人的印象是不成熟、缺乏安全感、以自我為中心、悲慘且孤單。

很明顯地，這是對單身的污名化。但即使文化上明顯排斥單身，政府的許多政策，對未婚者也不友善，還是有越來越多的人，不僅選擇單身，而且還能夠讓自己過得很好。

這是因為新一代的單身者，開始增加自己對單身歧視的意識，覺察到世界對自己單身的不友善，反而更有能力面對困境，並抵抗社會壓力。

增加自己對單身歧視的意識之後，比較能夠有警覺性地遠離負能量，並且主動選擇對單身友善的環境、以及慎選往來的親戚與朋友。你不必取悅所有的人，但可以選擇和少數幾個可以相處的人，保持日常的往來。

除了盡量不要接觸太多白目的人，避免惹得自己不開心之外，對單身抱持自我正面觀感，可以提振「單身力」。不但自己覺得更自在，也能改變別人的態度，帶來更多善意。

追求工作的更高成就

工作，對單身的人來說，意義非凡。工作，不只提供經濟上的支持，還有自我實現的成就感。一份有意義的工作，可以讓單身的人，自我感覺良好、獨立自主，並且大大增加生活的滿意度。

但是，單身也常被認為沒有家累，就該更投入工作，並配合加班或出差。雖然這是事實，卻必須建立在個人自發性的選擇，而不是被公司強迫。

其實單身人士內心真正想要的是：「認真工作；玩得盡興！」因此單身的人，在平衡個人生活和工作上，比起已婚的人，更容易感到不滿足，所以也特別容易感到倦怠。

於是，單身的人更會自己尋找快樂，例如：在下班後找時間去健身房或戶外運動，花時間自己下廚，並且想辦法讓自己吃得好一點……以上這些，都是快樂單身生活，不可或缺的事。

對有些單身的人來說，維持健康和外表的方式，還包含：禱告和冥想。正念、靈性，確實可以用來，增進單身的快樂程度。也許多研究也顯示，正念和工作滿意度之間，有強大而且正向的關聯性。尤其，對容易感到寂寞的離婚者來說，以正念為基礎的認知治療，能夠有效降低焦慮和憂鬱。

以上跟你分享的是，由商周出版《單身年代》這本書，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是如何看待單身，你覺得單身會有的困擾是什麼呢？請你留言跟大家一起討論喔。

《單身年代》書封（圖／商周出版提供）

《單身年代》商周出版

最新研究顯示，已經有越來越多的人開始「選擇單身」，追求自由與幸福。讀者可以透過本書，了解單身的好處，改變對單身的刻板印象；並且學習如何享受單身、活得自在。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)