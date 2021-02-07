英國廣播公司(BBC)7日報導，主導牛津疫苗研發的牛津大學教授吉伯特(Sarah Gilbert)證實，目前正針對2,000名平均年齡31歲的參與者進行實驗。儘管研究結果尚未經過同儕評閱(peer review)，甚至顯示僅能對南非變種病毒產生的輕症者帶來「最低限度的保護」；但該疫苗仍能預防重症症狀，最快預計2021年秋季就能問世。

報導表示，目前整個研究仍在早期實驗階段，只能針對變種病毒引發的輕症與中症症狀提供「最低保護」。不過；吉伯特認為，考量到現有疫苗對變種病毒的防護力下降，總病例數恐難以減少，影響所及英國仍須面對死亡、住院、醫療體系負擔沉重，以及各種防護措施。

換言之，針對南非變種病毒的新疫苗能防止人因新冠肺炎而住院，從而大幅減低醫療體系的壓力，與避免更多人染病。

面對打擊南非變種病毒的疫苗問世有望，負責疫苗部署的英國衛生部政務次長查哈威(Nadhim Zahawi)則提醒，仍須在秋季與每年接種一次疫苗，已加強對變種病毒的防護力。目前因南非變種病毒而確診的案例已逾100起。

他表示，「接下來秋季可能安排一次施種或年度接種，以後每年固定接種1次。這有點像處理流感一樣，未來病毒在全球散播，而各種疫苗紛紛出爐，然後國民接種疫苗以保護安全」。針對不過，發放疫苗護照，讓有接種疫苗的人可以出國，目前政府仍不考慮。

(中時新聞網)