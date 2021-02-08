娃娃機台台主起爭執 兄弟押人亂棒打死人 12:462021/02/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娃娃機台台主的陳志豪、陳志成兄弟與同家店租台的歐姓台主因口角細故，前年他們糾眾強行擄走歐男後將他亂棒打死；台灣高等法院維持新北地方法院認定，依傷害致死罪將陳姓兄弟與2名同夥分別重判10年半到1年2月不等刑期。可上訴。 前年底，陳姓兄弟糾集多人至選物販賣機店，看到歐男開車前來，他們將被害人押上車載至山水步道口後，毆打被害人致死，期間共犯還在一旁以行動電話拍攝案發經過，又以言詞煽動在場人，甚至於被害人遭毆打時發出嘻笑聲。 中職用球送進房 洋將居檢先暖身 挖礦潮湧現 台板卡廠鑲金 (中時 ) #娃娃機台 #台主 #亂棒打死 #兄弟 #爭執 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 封關11天 搶金牛年紅包 散戶注意幾件事 00:032021/02/08 財經 台航新船台德輪簽三年長約 毛利率逾三成 13:502021/02/08 財經 衝刺5G用戶 今年挑戰150萬 04:102021/02/08 產業．科技 唐振剛演繹紐約型男添成熟味 04:102021/02/08 時尚消費 案925進入社區才確診 張上淳揭在台染疫機率 15:032021/02/08 生活 2021台股焦點 9大產業專家按讚 04:102021/02/08 證券．權證 痛揭在月台被猛抓下體還吐淫語 主播嘆：我來不及察覺 11:302021/02/08 娛樂 SBL》台啤米勒月MVP連莊 過年只想打電動 15:122021/02/08 體育 台航新船「台德輪」簽三年長約 年內還有4艘陸續交船 15:032021/02/08 財經 家樂福專訪》最台總經理 要做最在地外商 04:102021/02/08 財經要聞 手持式光纖焊接機 銓增精密引進 超輕巧 04:102021/02/08 產業特刊 社會熱門新聞 勞金局炒股涉案12人被起訴 勞動部：局長降調、游迺文免職 - 社會 台積電竹科寶山工地傳意外 工人踩空墜3層樓深地下室身亡 - 社會 被女友揪一起拍Swag 他見月薪300K心動 1原因崩潰拒絕 - 社會 她曬外省公公從軍48年輝煌勳章 眾人看完跪了：是英雄 - 社會 下部隊僅6天 特戰下士遭滑輪重擊永久失智 家屬悲憤真相蓋國防布 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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