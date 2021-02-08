娃娃機台台主的陳志豪、陳志成兄弟與同家店租台的歐姓台主因口角細故，前年他們糾眾強行擄走歐男後將他亂棒打死；台灣高等法院維持新北地方法院認定，依傷害致死罪將陳姓兄弟與2名同夥分別重判10年半到1年2月不等刑期。可上訴。

前年底，陳姓兄弟糾集多人至選物販賣機店，看到歐男開車前來，他們將被害人押上車載至山水步道口後，毆打被害人致死，期間共犯還在一旁以行動電話拍攝案發經過，又以言詞煽動在場人，甚至於被害人遭毆打時發出嘻笑聲。

(中時 )