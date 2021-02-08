越南第一家國產車商Vinfast在8日表示，美國加州已經同意VinFast可以在加州一般道路上，進行自駕汽車路測。同時，VinFast也在試水溫，方便2022年進軍美國車市。

隸屬越南最大企業集團Vingroup旗下的VinFast表示，自己電動車產品要正式進軍美國前，一定要先拿到當地政府授權後，才可進行道路實測。據悉，VinFast目前已開發出三種自駕車款，其中兩種車款將從2022年開始在美國，加拿大和歐洲市場銷售。

2017年才成立的越南首個國產車品牌VinFast，2019年開始量產汽車，不僅在2020年下旬推出首款豪華休旅車款，甚至還大動作地收購澳洲郎朗（Lang Lang）汽車試驗場。

有了這座總面積達872公頃，試驗跑道全長超過44公里，且提供各種實地模擬，加上廢氣實驗室等新穎設施，有助VinFast日後開發各式新產品。

VinFast母公司Vingroup集團在越南事業觸角很廣，包括房地產，零售，手機製造等行業，市值高達160億美元左右。

(時報資訊)