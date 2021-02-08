華新科1月營收37.2億 26個月新高 15:302021/02/08 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告1月營收，在提前備貨的需求之下，1月合併營收37.2億，較去年12月增12.4％，與去年1月比增84.2％，累計較去年增84.2％，華新科表示，主要因客戶提前為筆電、遊戲機及5G等需求備料。 華興1月營收創21個月新高 鈺齊-KY元月營收 創同期新高 (工商 ) #華新科 #月營收 #去年 #比增 #提前備貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保護元件廠1月營收 齊攀峰 04:102021/02/08 證券．權證 《電腦設備》新普科1月營收年增逾6成 創歷年同期新高 08:352021/02/08 財經 《鋼鐵股》受累航太染疫 豐達科1月營收年減5成 10:002021/02/08 財經 需求延續 華碩1月營收站8年同期新高 17:502021/02/08 財經 《半導體》華邦電1月營收雙增 Q1價格看漲有利 15:572021/02/08 財經 《半導體》景碩1月營收歷史第3高 買勝華幼獅廠擴產 08:012021/02/08 財經 《半導體》記憶體復甦 宇瞻1月營收雙增逾1成 09:432021/02/08 財經 NB需求旺 群光1月營收同期新高 04:102021/02/08 證券．權證 直得元月營收1.36億元 創27個月新高 10:492021/02/08 財經 《觀光股》1月營收雙升登同期高 六角拚重返成長軌道 16:312021/02/08 財經 《半導體》聯電元月營收創高 Q1續拚新猷 14:492021/02/08 財經 財經熱門新聞 基建太爛！特斯拉超級工廠傳赴印 科技重鎮、經濟大城互槓 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 反壟斷燒全球 北京再出新規 殺向陸網路巨頭 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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