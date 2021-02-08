華新科（2492）公告1月營收，在提前備貨的需求之下，1月合併營收37.2億，較去年12月增12.4％，與去年1月比增84.2％，累計較去年增84.2％，華新科表示，主要因客戶提前為筆電、遊戲機及5G等需求備料。

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