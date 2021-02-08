雖然受到缺料影響，廣達1月營收仍站上900億元之上、達到943.54億元，寫下廣達史上首次1月營收就破900億元旺季水準的紀錄，比去年同期激增近50％，僅比去年12月少14％，筆電出貨量也有640萬台，比去年同期巨幅成長220％、月減近1成，由於訂單暢旺，負責生產筆電的重慶廠、以伺服器為主的上海廠，農曆年期間都有大量的員工留守、加班，也讓市場預期，2月的營收與出貨量不會差，3月在工作天數恢復正常、加以料況若能夠配合下，可望營收與出貨量可望重新向上走高。

(工商 )