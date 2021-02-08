無黨籍高雄市議員黃捷罷免案未通過，不過台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤的罷免案已啟動連署，外傳綠營點名要罷免國民黨民代，引起各界討論。而執行罷免是否有助於改善政治風氣，根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友認為，執行罷免能夠讓政治人物有所警惕。

入口網站《YAHOO》以「你覺得執行罷免對於政治風氣是不是有幫助？」為題進行網路投票，投票時間為2月8日至13日，截至今日下午5點10分，已有700多名網友參與投票，結果顯示，認為「有幫助，讓政治人物有警惕」的有643票；認為「沒有幫助，對立情緒更激烈」的有72票。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

認為推動罷免案，有助於敢善政治風氣，並讓政治人物有警惕的網友表示，「讓不適任的人立刻下台」、「當然有幫助！有些民意代表選上後目中無人，不務正業！罷免上剛好而已」、「真正有為人民發聲做事，人民會閒閒沒事做去罷免嗎？說報復式罷免有點太過了」、「以民意提醒政客不要太囂張」。

認為罷免對改善政治風氣沒有幫助，還會讓對立情緒更激烈的網友則指出，「無正當性的罷免，情緒性的罷免，報復性的罷免這些都沒有必要」、「罷免只有激起對立，選舉已經可以讓政治人物有警惕了。不要勞民傷財」、「罷免理由要充分讓人信服」、「門檻過低，設計不良，無法保障複數選區的少數當選人，淪為政治報復手段」。

(中時新聞網)