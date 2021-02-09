韓國新人男子團體WEi由張大賢、金東漢、劉勇河、金曜漢、姜碩華、金俊抒6人組成，繼去年10月的出道專輯《IDENTITY ： First Sight》後，他們將在2月24日發行第二張迷你專輯《IDENTITY：Challenge》，再次展現WEi獨特的《IDENTITY》系列續篇。

首張專輯代表WEi成員們如命運般合而為一，展現青春的熱情。而即將發行的《IDENTITY ：Challenge》，則是展現成員們透過挑戰克服試煉，成為一體的過程。就在新專輯確定發行日的同時，官方Youtube頻道上也首度公開新專輯的前導預告片，只見6位成員分別展現帥氣的外貌，拿起各種顏色的玫瑰，對著鏡頭散發無可抵擋的魅力。強烈的視覺震撼更加令人好奇他們新專輯的風格型態。

WEi全新迷你專輯《IDENTITY ： Challenge》將會在2月24日下午6點（韓國時間），在各大音樂平台全面公開，而除了新專輯之外，成員們也透露了真人秀團綜第二季即將開播的喜訊，預告將會以更多樣的偶像魅力讓粉絲大飽眼福。

(中時 )