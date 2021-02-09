連鎖健身事業柏文（8462）1月合併營收3.08億元，月減6.09％，年增 6.64％，創同期歷史新高。展望後市，柏文啟動雙引擎推動今年營收高增長，一是歷年最強的「新店動能」，另一是年增顯著的「同店成長」，「健身工廠」規劃拓展9至10處新營運據點，展店數為歷年之最，其中7至8處新據點都規劃在六都人口稠密區域，餘2處新據點則是位於該區域的精華地帶，預期110年新設據點將貢獻柏文歷年最大的「營收成長動能」。

柏文1月營收中，「健身及娛樂服務收入」1.87億元，月減1.30％，年減 0.02％，「運動保健服務收入」1.10億元，月減13.71％，年增27.84％，「入會費（含手續費）收入」0.09億元，月增0.17％，年減33.98％。從各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為60.82％、35.65％、2.89％及 0.64％。

隨著部桃群聚感染危機解除，即將迎接春節七天以及 228 三天連續假期，預期長假過後消費者健身需求激增將帶動今年3月及第二季「健身及娛樂服務收入」的有效增長，會員購買及執行私人教練課程的意願亦會明顯增加，同時提升「運動保健服務收入」。

柏文「健身工廠」今年致力於提升「會員續約率」及「購課滲透率」。「健身工廠」為亞洲及台灣地區第一家取得SGS QUALICERT國際服務驗證標章的健身品牌，柏文表示，將搭配最有利於會員的優惠方案，強化新會員招募以及提高舊會員續約率，希望在否極泰來的110年為「健身工廠」增加歷年最多的會員數，創造110年「健身及娛樂服務收入」的大成長。

此外，「健身工廠」針對首次入會的會員，推出誘人的私人教練課程優惠購課方案，可有效提升會員購買私人教練課程的滲透率並促進日後再購課之可能性，教練課程銷售有效提升必然帶動「運動保健服務收入」的顯著成長。柏文已於「健身工廠」強勢推出自有品牌商品-「PW 頂級胜肽乳清蛋白」，之後將持續開發滿足會員健身需求之各式自有商品，必將提高今年度「商品銷售收入」。「健身及娛樂服務」、「運動保健服務」及「商品」的高增長均將成為110年「同店成長」的重要動能。

(工商 )