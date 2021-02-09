日本車廠本田（Honda）9日（周二）公布本財年第三季（10到12月）財報，拜2020年下半車市需求成長所賜，上季營業利益躍升67％至2,777億日圓（約26.5億美元），遠超出市場預期。

根據Refinitiv SmartEstimate調查分析師看法，原估營業利益1,767億日圓。

本田並將本財年的全年營業利益預估上修至5,200億日圓，這將寫下紀錄高點，遠高於3個月前估計的4,200億日圓，最新的財測也高於分析師預估的4,636億美元。

(工商 )