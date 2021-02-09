農曆年前，台南市政府發布新一波小內閣人事名單，包括前中油董事長、現任崑山國際學校校長戴謙將接任副市長，另還包括3名局處首長異動，包括民政局長姜淋煌、原委會主委白惠蘭、客委會主委古秀妃。

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(中時 )

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