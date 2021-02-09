台南小內閣異動 戴謙接任台南副市長 17:092021/02/09 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前南科管理局長、前中油董事長戴謙。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆年前，台南市政府發布新一波小內閣人事名單，包括前中油董事長、現任崑山國際學校校長戴謙將接任副市長，另還包括3名局處首長異動，包括民政局長姜淋煌、原委會主委白惠蘭、客委會主委古秀妃。 苗栗縣春安維護工作展開 縣長率各民力大隊長慰問 彭振聲視察綠線 年後移交中捷接手 (中時 ) #副市長 #台南 #接任 #戴謙 #小內閣異動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 視障夫妻辛苦育兒 侯友宜親訪送育兒袋 14:222021/02/09 寶島 懂經貿 鍾曉敏接任上海台辦主任 04:102021/02/09 焦點新聞 台灣燈會喊卡 林佳龍林智堅傳心結 04:102021/02/09 地方新聞 2021春節雲嘉南新舊旅遊景點大集合 過年南漂去南部走春 12:052021/02/09 生活 三井攜國泰插旗台南 拚區域高價 04:102021/02/09 財經要聞 台南左鎮化石園區迎春節 6公尺高三角龍戶外迎賓 13:562021/02/09 生活 OASIS台南樹谷電動車快充站啟用 04:102021/02/09 投資理財 罷捷失敗後 韓團隊指揮官Po墨鏡帥照發表新年感言 08:392021/02/09 政治 新光三越歡樂陪過年 04:102021/02/09 時尚消費 遊烏山頭水庫兼賞落羽松 免費接駁車登場 16:282021/02/09 寶島 武陵櫻花季12日起交管 和平副分局長上警廣宣導 13:132021/02/09 寶島 政治熱門新聞 政治人物最新民調公布 「藍營新共主」出爐 趙少康排名跌破眼鏡 - 政治 滿意陳時中處理桃醫嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 趙少康犯了兵家大忌？歷史哥吐8字警告 - 政治 最新縣市長施政滿意度 侯友宜居冠 最後一名出乎意料 - 政治 陳時中解封桃醫後 沈富雄斷言台灣最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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