員榮、員生辛苦的醫護人員，也特別到現場一同點燈，場面溫馨。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美也特別到場，表示感謝所有醫護及縣民的努力，一起守住彰化，對抗疫情，讓彰化能夠在堅守防疫作為時辦理燈會。(吳建輝攝)

高掛在天空，號稱全台最長的燈籠天幕也點亮，高達7500顆，綿延將近1公里。(吳建輝攝)

「2021員林燈會暨元宵節活動」從2月12日開始至3月1日止。(吳建輝攝))

彰化縣員林市公所首度舉辦燈會活動，從2月12日開始至3月1日止，9日晚間6點半舉辦試燈活動，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、員榮醫療體系總院長張克士等到場，員林市長游振雄表示，特別選在由員榮醫院所設置的「防疫燈區」，象徵與所有醫護並肩作戰，一起「牛」轉疫情。

員榮醫院發揮巧思，讓原本平實無奇的三角鳳梨公園變身成「牛轉疫情 全民防疫」的燈會公園、栩栩如生的金牛花燈，搭配由醫護人員同心抗疫的造型花燈，其他燈區還有綿綿一公里的客家花布燈籠天幕，媽祖主題花燈等，都在今天亮起，吸引民眾駐足。

員榮醫療體系總院長張克士表示，過去一年所有醫護，與大家一起打拼，因此特別跟公所認養燈區，來對過去這一年所有的「防疫超人」，表達感謝與敬意，一起攜手向前，過去鳳梨公園較為昏暗，也特別裝設庭院燈，燈會結束後，就直接捐贈給公所，希望帶給所有市民溫暖。

彰化縣長王惠美說，感謝所有醫護及縣民的努力，一起守住彰化，對抗疫情，讓彰化能夠在堅守防疫作為時辦理燈會，也要感謝員榮醫院，不斷引進新的Ai智能儀器，守護南彰化鄉親的健康，也提醒民眾，在欣賞燈會的同時，也不忘遵守相關防疫作為，一同守住彰化，對抗疫情。

員林市長游振雄表示，感謝各企業界的贊助，讓員林燈會精彩可期，展期將從2月12日開始，至3月1日止，串聯員林12校4000多名師生，與30多社區，活動盛大串聯多個員林商圈，也請賞燈民眾務必配合相關防疫措施，全程配戴口罩，一起健康歡慶元宵。

(中時 )