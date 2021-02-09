彰化縣員林市公所首度舉辦燈會活動，從2月12日開始至3月1日止，9日晚間6點半舉辦試燈活動，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、員榮醫療體系總院長張克士等到場，員林市長游振雄表示，特別選在由員榮醫院所設置的「防疫燈區」，象徵與所有醫護並肩作戰，一起「牛」轉疫情。
員榮醫院發揮巧思，讓原本平實無奇的三角鳳梨公園變身成「牛轉疫情 全民防疫」的燈會公園、栩栩如生的金牛花燈，搭配由醫護人員同心抗疫的造型花燈，其他燈區還有綿綿一公里的客家花布燈籠天幕，媽祖主題花燈等，都在今天亮起，吸引民眾駐足。
員榮醫療體系總院長張克士表示，過去一年所有醫護，與大家一起打拼，因此特別跟公所認養燈區，來對過去這一年所有的「防疫超人」，表達感謝與敬意，一起攜手向前，過去鳳梨公園較為昏暗，也特別裝設庭院燈，燈會結束後，就直接捐贈給公所，希望帶給所有市民溫暖。
彰化縣長王惠美說，感謝所有醫護及縣民的努力，一起守住彰化，對抗疫情，讓彰化能夠在堅守防疫作為時辦理燈會，也要感謝員榮醫院，不斷引進新的Ai智能儀器，守護南彰化鄉親的健康，也提醒民眾，在欣賞燈會的同時，也不忘遵守相關防疫作為，一同守住彰化，對抗疫情。
員林市長游振雄表示，感謝各企業界的贊助，讓員林燈會精彩可期，展期將從2月12日開始，至3月1日止，串聯員林12校4000多名師生，與30多社區，活動盛大串聯多個員林商圈，也請賞燈民眾務必配合相關防疫措施，全程配戴口罩，一起健康歡慶元宵。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。