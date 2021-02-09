新北市政府動保處日前接獲民眾通報在雙溪山區一處農地，有人疑似在家飼養保育類野生動物台灣山鷓鴣，於1月28日派員會同內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊前往勘查，現場為一開闊放養家禽農地，於農地內查獲保育類野生動物食蟹獴1隻及麝香貓3隻，動保處依野生動物保育法第52條規定，將全數保育類野生動物沒入帶回，沈嫌由保七刑事警察大隊後續偵辦。

日前有民眾通報在雙溪區一處農地，有人非法飼養保育類台灣山鷓鴣，動保處於1月28日派員會同保七刑事警察大隊前往，現場出示搜索票進入農地，於沈嫌住家發現飼養保育類野生動物食蟹獴1隻及麝香貓3隻，並無台灣山鷓鴣；沈嫌表示，農地開放式飼養許多家禽，因食蟹獴與麝香貓危害家禽，會前來捕食，造成經濟損失，便設置陷阱捕捉，約飼養2-3個月。

新北動保處與保七刑大聯合查緝，查獲保育類野生動物食蟹獴1隻及麝香貓3隻。（動保處提供）

新北動保處與保七刑大聯合查緝，查獲保育類野生動物食蟹獴1隻及麝香貓3隻。（動保處提供）

動保處呼籲民眾，野生動物受野生動物保育法保護，為維護物種多樣性，民眾應與自然生態平衡，任何人不得獵捕、宰殺保育類野生動物，動保處依野生動物保育法第52條將保育類野生動物全數沒入，沈嫌恐涉及野生動物保育法第18條非法獵捕保育類野生動物，由保七刑事警察大隊偵辦。

麝香貓及食蟹獴分別屬二級及三級保育類野生動物，麝香貓分布於臺灣全島平地至海拔1000公尺左右之山區，名稱中雖有貓字，但非貓科動物，牠是屬於靈貓科，食蟹獴因喜食螃蟹而得名，常出沒於平地至中海拔溪流附近，為溪流水域指標之一；因棲地破壞與人為干擾，加上生活範圍部分與人類重疊，有時會出現在淺山或都會區邊緣，造成農民作物損失，民眾如在野外遇見牠們請遵守不餵食、不接觸、不撿拾等三不原則以免觸犯相關法令，野生動物應予以保育讓牠自由在山林裡奔走。

動保處表示，依據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，任何人不得隨意騷擾、虐待、獵捕、宰殺或其他利用，違者依同法最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。民眾如發現有違法陳列、獵捕或買賣保育類野生動物之行為，在自身安全無虞的狀況下，可拍攝相關照片、影片或記下車牌，可通報動保處24小時專線02-29596353處理。

(中時 )