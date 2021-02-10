喜迎農曆新年，大家都會希望新的一年順利平安，塔羅專家艾菲爾老師指出，2021年有5個生肖犯太歲，像是牛、羊、狗、龍、馬，並列舉出12生肖壞兆頭來臨的狀況。

艾菲爾老師表示，屬鼠的人如果在農曆一月、二月住院、就醫、看病、探病的話，2021年的運勢就會變得比較弱，要注意一點。屬牛的人，如果出現牙齒脫落，或是皮膚出現不規則黑斑，代表近期運勢較弱，要萬事小心；至於屬虎的人，單身持續半年以上，或是有朋友欠錢不還的情況，就要小心運勢受到拖累，財務上也可能出現窘困的情形。

除此之外，艾菲爾老師建議屬兔的人，不要陪別人去墮胎、辦理離婚等，以免運勢會走弱。生肖屬龍的人，如果發生與人爭吵或是車禍碰撞等情況，可能運勢就會走弱，建議不要讓無名火氣上升，影響到自己的運氣。他也建議屬蛇的人，如果看到警察開單，或是遇到靈車送葬時，可能運勢會有偏弱的現象。

至於屬馬的人若是介入別人的婚姻或感情，就會影響到自己的整體運氣，屬羊的人，也不要當人家小三，或是沾染藥癮、酒癮、賭博習慣，避免不要沉迷；而屬猴的人，可能會出現感情問題，特別是在結婚前後，如果結婚第一年還是經常爭吵，就要小心這段姻緣運勢。

另外屬雞的人，如果經常走路跌倒，或有暈眩狀況，就代表近期運勢可能偏弱，屬狗的人，如果經常與人爭吵或得罪上司的話，都代表在2021年可能會走壞運，還有屬豬的人如果在過年期間打破碗筷，或是弄破杯子等情況，代表在2021年的運氣比較偏弱。

犯太歲生肖

牛：值太歲「運勢動盪、前行艱難」

羊：沖太歲「感情傷神、是非纏身」

狗：刑太歲「流言蜚語、官非之災」

龍：破太歲「投資失利、注意健康」

馬：害太歲「小病纏身、重病來襲」

(中時新聞網)