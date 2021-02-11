美國參議院9日以「煽動叛亂」為由，對美國前總統川普進行彈劾審訊，而川普則是派出蕭恩（David Schoen）和卡斯托（Bruce Castor）兩位擔任辯護律師。而其中蕭恩在審訊中一個特殊的動作，引起不少網友的關注討論。

根據《紐約郵報》報導指出，在審訊的過程中，律師蕭恩只要需要喝水時，就會一邊摸頭、一邊喝水，這樣特殊的習慣動作，讓不少網友開始討論起來。甚至有部分收看審訊直播的網友留言表示，這搞不好是他正在扶著假髮，擔心假髮因為仰頭喝水而脫落。

但報導中指出，蕭恩這個特殊的喝水動作，可能是與宗教信仰有關，猶太教律法專家葛奈克（Menchem Genack）表示，猶太教信徒在飲食時都會虔誠的祝禱來感謝上帝。而他們平時都會用「基巴」（一種原型的網狀帽）來蓋住頭頂，藉此表示尊重、承認有人在自己之上。而葛奈克解釋，蕭恩是位虔誠的猶太教信徒，但在出庭時他並沒有帶著帽子，都會用手蓋住頭頂，所以他是選擇用手來蓋住頭頂。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)