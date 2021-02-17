高中以下學校22日就要開學了，環保機關防疫腳步不停歇，環保署與地方防疫消毒大隊於春節連假期間就開始全國4,346所高中（含）以下學校及公立幼兒園之校園周邊及校內戶外公共環境消毒工作，在校園周邊及戶外公共空間噴藥消毒，不放過任一角落，讓學生及家長在開學前能有個安心上學環境。

環保署表示，全國防疫消毒大隊將負責全國高中（含）以下學校及公立幼兒園周邊公共環境之消毒作業，包括運動場、川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，於春節連假期間消毒防疫工作仍不停歇，統計2月10日至16日止已完成557所學校周邊環境消毒，預計於開學前將完成全國4,346所高中（含）以下學校及公立幼兒園周邊環境消毒工作，同步並由學校進行校園教室內部空間整潔工作；至於大專院校部分，將由教育部督導各校委託合格清潔業者對校園消毒，同樣也是在開學前完成。

環保署呼籲，除了學校等公共場所的清潔消毒外，提醒民眾進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，請務必佩戴口罩，並應以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。

(工商 )