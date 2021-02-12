情人節即將到來，若仍然單身，也希望找到適合的另一半，當然希望自己能有超旺桃花運，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析十二生肖牛年感情運，其中屬鼠、蛇、猴、豬的人桃花超旺，單身者能吸引好對象的追求，戀愛像是開外掛一樣順利，屬猴的人今年最旺，若有熱戀對象的人今年很適合結婚，可把握時間安排。

▍生肖鼠

屬鼠人牛年運氣不錯，主要展現於姻緣和人際方面。尤其是1996年出生的丙子鼠人，可得天賜良緣，多有喜事發生。屬鼠人對感情專一、聰明機靈，很招異性的喜歡，在婚戀中總是被追求的那個，能遇到美好的愛情。

▍生肖牛

屬牛人牛年是本命年，感情方面會遭遇不順，已婚者容易出現牆外桃花，未婚者將會遇到有力的競爭對手。不過屬牛人只要把自己的誠懇表現出來，有望求婚順利、喜結良緣，已婚者也會有添丁之喜。

▍生肖虎

屬虎人比較自律，很有人格魅力。在婚戀中選擇的對象也較多，在牛年喜氣臨門，易有戀愛、婚嫁、添丁等喜事。特別是未婚者，無論男女都比較容易擺脫單身的狀態。不過不要過於沉溺在談情說愛中，應以事業、學業為重。

▍生肖兔

屬兔人牛年桃花運非常旺盛，不過難以修成正果，桃花多會帶來煩惱。需多加觀察戀愛對象，勿被誘惑矇騙。有家庭的屬兔人要潔身自愛，和其他異性保持距離，不要招惹第三者，引發家庭紛爭。

▍生肖龍

屬龍人本身就會製造浪漫，異性緣不差。只是受牛年破太歲影響，感情方面會出現競爭對手，戀愛關係和婚姻關係都會受到一定的衝擊，尤其是已婚者要注意維護家庭穩定，與伴侶和諧相處。

▍生肖蛇

屬蛇人牛年的運勢非常好，各方面都呈上升趨勢，感情運勢也是如此。更加自信、有魅力，容易吸引他人的喜愛，讓人想要靠近了解。即使不愛社交的屬蛇人，也有身邊的親朋好友幫忙介紹對象，男性更容易交到理想的伴侶。

▍生肖馬

屬馬人的桃花從來都不會少，牛年異性緣頗佳，社交應酬也會增多，但容易沉溺於酒色中，需嚴格規範自己的行為。在雙方的感情不太穩定的情況下，盡量控制錢財的支出，要預防錢財的損耗，避免人財兩失。

▍生肖羊

屬羊人性格好，非常受歡迎，但是牛年犯沖，感情運勢不佳，單身者想要找到滿意的對象比較困難。有伴侶者也是感情波折起伏，分分合合，吵架、誤會在所難免。男性還好，女性情況比較糟糕，要提前做好心理準備。

▍生肖猴

屬猴人牛年感情運勢頗佳，有向上發展的趨勢。屬猴人的性格非常有趣開朗，在一起總是讓人非常的輕鬆，所以會有人喜歡、暗戀。熱戀中人今年則適合結婚，需要把握良機。

▍生肖雞

屬雞人無論男女都有自身的亮點，會有不錯的桃花運，也能遇到真正的緣分。牛年多得異性貴人的幫助與青睞，容易擦出愛情的火花。但沒有桃花吉星照拂，對於已婚者容易造成分居，夫妻關係緊張，要積極經營感情。

▍生肖狗

屬狗人牛年的運勢不利於有伴侶者或是已婚人士。易有口舌之爭，婚姻生活危機重重，要彼此多包容理解。與另一半很難建立信任感，在愛情長跑中疲憊不堪，容易分手，多年經營的感情化為烏有。

▍生肖豬

屬豬人在牛年桃花指數超高，不止是情場，在職場上也是順風順水。女性感情上易有喜訊傳出，適合戀愛或者結婚成家，可喜可賀。男性可藉由長輩介紹，加上自己的優異表現，順利脫單。

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(中時新聞網)