好一個走春 鹿港老街太擠男子打成一團

好一個走春！彰化鹿港小鎮每到新春期間就人潮滿滿，12日大年初一下午，卻發生有民眾因為鹿港老街人潮太擁擠，2名男子因不滿推擠最後當著遊客和親友孩子面前扭打成一團，最後全被帶回警局。

根據網友爆料的4分多鐘畫面，擁擠的鹿港老街裡，幾名男子扭打成一團，一名男子僅揪著另一人頭髮不放，腳還死命踢踹他人，最後被合力架在牆上，彼此不斷叫囂，旁邊還傳出女子尖叫、小孩哭嚎聲音，十分混亂；附近民眾不斷勸架仍無力阻止，最後連一旁攤商阿公香腸的數名男性員工合力勸架，阻止雙方再有肢體衝突，並有多人報警。

施男和陳男在鹿港老街裡爆發肢體衝突，雙方男姓友人也加入戰局，形成大混戰，場面一團亂。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港派出所所長李榮峰指出，12日下午2點多，鹿港老街瑤林街人潮眾多，雙方人馬疑似因太擁擠不慎發生肢體碰撞、推擠，其中陳姓男子、施姓男子發生口角、肢體衝突，兩方共6男扭打成一團。

警方獲報，派出5名員警到場維持秩序，雙方仍在互相叫囂，互嗆對罵，並將6人全帶回警所。雖然雙方均不願提告對方傷害，但6人當街打成一團，警方最後仍依修法後的刑法第150條，妨害秩序現行犯罪名，將6人全部移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )