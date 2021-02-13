美媒《彭博》近日發表調查報導指出，北京利用科技供應鏈對美國進行長期的間諜活動，美國著名科技公司超微電腦（SuperMicro）在中國生產的伺服器主機板，遭植入惡意程式碼和晶片，這些產品曾被美國公司和一些政府部門使用，以及數十家美國科技企業，包括蘋果公司與亞馬遜在內。

《美國之音》引述《彭博》的專題報導說，美國國防部曾於2010年發現數千台電腦伺服器秘密地向中國傳輸軍事網路資料，後來調查發現這是因為運行機器啟動程式的晶片上隱藏有惡意程式碼。

2014年英特爾公司也發現中國駭客組織通過一台伺服器入侵了他們的網路，這台伺服器從供應商美國超微電腦的更新網站上下載了惡意軟體。2015年，聯邦調查局向數家企業發出警告，告知他們超微的伺服器被中國植入有後門代碼的晶片。

《彭博》報導說，美國情報部門當時沒有公開具體情況，而是展開調查和反情報工作，試圖摸清中國的底細。目前不清楚相關調查是否還在繼續，亦不知完整的調查結果，但是聯邦調查局2018年曾聘請私營機構對被植入晶片的美超微設備進行過分析。

前聯邦調查局高級官員傑．塔博（Jay Tabb）對《彭博》表示，超微事件表明全球供應鏈存在的廣泛風險，「中國政府這樣做已經很長時間」。

《彭博》2018年曾報導說，超微公司在中國生產的伺服器主機板被中國間諜植入微型晶片，大約有30家公司和一些美國政府部門受到影響，包括蘋果和亞馬遜這兩家美國科技巨頭。

該報導引起廣泛關注和爭議，但遭到超微、蘋果和亞馬遜公司的反駁，這些企業表示，在經過調查後，沒有發現報導所提問題的證據。美國國安部門也說，沒有理由懷疑這些公司對相關報導的否認。

針對《彭博》最新的報導，超微公司周五發表聲明指出，公司從未就報導中所稱的調查接到美國政府、或者其他合作夥伴或客戶的聯繫，並稱報導是「許多年前各種不相干和不準確指控的大雜燴，結論牽強附會，經不起檢驗。」

大陸外交部在給《彭博》的書面聲明中稱，報導中的有關指控是在詆毀中國和中國企業，並指責美國官員捏造事實，煽動中國威脅論。

但是《彭博》堅稱，最新的報導是根據對50名來自執法、軍方、國會、情報機構和私營部門人士的採訪撰寫而成的。報導還引述聯邦調查局前反情報助理主任菲格柳齊 (Frank Figliuzzi)的話說，超微事件給行業敲響了一個警鐘。

(中時新聞網)