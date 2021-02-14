根據「仲億商號」描述，宜蘭市仲億商號在除夕夜有2個客人，分別刮出百萬大獎，可說是雙喜臨門。陳老闆開心的表示，自己開業這麼多年，第一次碰到一個晚上開出2個百萬大獎的狀況，真是又驚又喜！今年除夕，雖然宜蘭的天氣不穩定，但還是有很多返鄉的人過年想來試試手氣，當天下午約六點半就有二個年輕人集資刮出100萬大獎，頓時全店鬧哄哄的，現場客人紛紛加碼玩刮刮樂，覺得財神來了，果不其然，晚上九點半時又有一對年輕夫妻也刮出另一張100萬大獎，陳老闆直呼太神奇，不敢相信自己會見證這麼有福氣的事！

陳老闆說，刮出百萬大獎的客人都有一個共同點，就是集資，並且堅持下去。第一個刮出100萬的二個年輕人是集資一起玩，一人刮一半，堅持到第3張刮出。刮出第二個100萬的年輕夫妻也是一起買一張，一人刮一半，堅持刮到第4張，同樣也刮出了100萬。陳老闆表示，今年牛年好運雙喜臨門、非常開心、感恩，也很恭喜中獎人。

(工商 )