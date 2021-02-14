2月5日20時大陸天問一號火星探測器發動機點火，順利完成地火轉移段第4次軌道中途修正。此前天問一號探測器在距離火星約220萬公里處，獲取了首幅火星圖像。（圖／中新社）

中國官方公開「天問一號」火星捕獲過程

北京時間2月12日，大陸國家航天局發布中國首次火星探測任務「天問一號」探測器火星捕獲過程影像。

據大陸官方宣稱，「天問一號」監視相機完整記錄了火星進出視野、發動機點火後探測器輕微震動和探測器從火星白天飛入黑夜的過程，太陽翼、定向天線、火星大氣層及表面形貌清晰可見。

稍早前的2月12日，「天問一號」探測器成功實施火星捕獲，標誌中國首次火星探測任務環繞火星獲得成功。

2月10日19時52分，「天問一號」實施近火捕獲制動，環繞器3000N軌控發動機點火工作約15分鐘，探測器順利進入週期約10個地球日，傾角約10度的大橢圓環火軌道，成為中國首顆人造火星衛星，實現了「繞、著、巡」第一步「繞」的目標，環繞火星獲得成功。

「天問一號」早在2月5日傳回首幅火星圖像，火星多處標誌性地貌清晰可見。當時，「天問一號」距離火星約220萬公里，火星地貌則包括阿茜達利亞平原、克律塞平原、子午高原、斯基亞帕雷利坑以及水手峽谷等。

(中時新聞網)