國民黨立委許淑華親赴南投國中視察。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華親赴南投國中視察，與現場人員合影。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華曾獲環球小姐選美第4名、從政以來素有「漂亮寶貝」之稱，更因曾在造勢場上，一身「神力女超人」扮相豔驚四座，成為政壇女神代表。除了美貌，許的在地實力與選民服務也深獲人心，近期更為選區南投爭取到1100萬元改善國中籃球場經費，讓在地鄉親激動大讚。

許淑華20日在臉書發文表示，自己為南投國中籃球場爭取到1100萬元改善經費，而經費爭取的過程打從去年四月就開始；為保障南投國中師生安全，當時即邀請教育部國教署及體育署，至南投國中會勘籃球場地面皮剝落及下陷問題，經評估發現南投國中籃球場整建工程勢在必行。

許淑華指出，歷經一番努力，體育署今年核定補助經費880萬，加上南投縣府補助220萬，共1100萬元。這筆經費不僅解決南投國中現有球場面塌陷問題，更結合綠能光電系統，讓節能落實校園，大幅提升場地品質與安全性，同時也全面更新相關體育設施，一次性解決老舊及設施不足問題，提供師生優質的運動學習環境。

文章一出，2小時內即獲得超過3500個讚、超過103則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「身為南投鄉親，真的很激動也很感動！有這麼好的議員真好！」「認真的女人最美！委員用心服務地方，為地方爭取建設，請大家支持力拚縣長，感謝」、「昨天接到某媒體的市調電訪，詢問南投縣長候選人，問了兩個政黨的候選人，姐選誰，我說當然是許淑華」、「淑華委員用心的服務，大家都看得見」。

(中時新聞網)